Фердинанд: в игре с Францией Саутгейт сделал замены слишком поздно

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд высказал критику в адрес главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта после поражения национальной команды от Франции (1:2) и вылета с чемпионата мира.

«Думаю, что Саутгейт был идеален почти в каждом решении, которое он принял до [матча с Францией]. Но я думаю, что он проиграл в таком тактическом элементе, как замены.

Это часть тактики. Проведение замен, управление игрой и влияние на её исход в такой важный момент турнира. Думаю, что Саутгейт бы поменял решения, которые он принимал. Он не был активен в своих заменах, а лишь реагировал на ситуацию на поле.

Счёт 1:1. Мы с другими экспертами сидели и думали: «Бери быка за рога, сделай замену, выведи нас вперёд». У тебя есть Рашфорд, у тебя есть Грилиш, которые могут выйти и изменить ход игры. Но он сделал это слишком поздно, а должен был, когда имелся шанс выиграть этот матч», — цитирует Фердинанда The Sun.

Маркус Рашфорд вышел на поле в игре с Францией на 85-й минуте, когда счёт был уже 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама. Джек Грилиш появился в игре только за две минуты до финального свистка.