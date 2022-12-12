Невилл — о плачущем Роналду: он один из величайших игроков. Было ужасно видеть его таким

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невил поделился мнением о кадрах с плачущим Криштиану Роналду после поражения Португалии от Марокко (0:1) и вылета с чемпионата мира по футболу.

«Я хочу упомянуть Криштиану Роналду, потому что видел его плачущим в туннеле. Для меня это был ужасный кадр. Это тот момент, когда он понимает, что его мечта о победе на чемпионате мира для своей страны рухнула. Мы все были там в конце своей карьеры, но он один из величайших, если не величайший игрок всех времён. Было ужасно видеть его таким. У него была тяжёлая пара месяцев», — цитирует Невилла издание The Sun.

Роналду начал матч с Марокко на скамейке запасных и вышел только на 51-й минуте, когда его команда уступала со счётом 0:1. В оставшееся время матча португалец своей команде помочь не сумел, и Марокко вышло в полуфинал мундиаля.