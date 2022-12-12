Эрик тен Хаг: только Мбаппе может сравниться с Рашфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о форварде команды Маркусе Рашфорде и заявил, что только форвард сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может сравниться с его подопечным.



«С первого дня в «Манчестер Юнайтед» я увидел огромный потенциал Рашфорда. Теперь, чтобы раскрыть этот потенциал, Маркус занимает позицию на острие атаки. В этот момент практически невозможно найти игрока лучше него.



Есть Килиан Мбаппе, парень, похожий на него, но когда Рашфорд играет на этой позиции, он великолепен», — приводит слова тен Хага ESPN.



В составе сборной Англии Рашфорд дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, где сборная «трёх львов» уступила Франции – 1:2.

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