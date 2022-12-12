Джованни Рейна рассказал о конфликте с наставником сборной США Греггом Берхалтером

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной США Джованни Рейна прокомментировал конфликт с главным тренером национальной команды Греггом Берхалтером во время чемпионата мира в Катаре.
Ранее специалист заявил, что в составе сборной был один игрок, которого тренерский штаб хотел отчислить из состава за безответственное отношение к тренировкам. Предполагается, что речь шла о Рейне.
«Я надеялся, что мне не придётся комментировать события на чемпионате мира. Думаю, всё это должно оставаться приватным. Но были сделаны заявления, ставящие под сомнения мой профессионализм и характер, поэтому я считаю необходимым сделать заявление.
Незадолго до старта мундиаля главный тренер сказал мне, что моё игровое время на турнире будет ограничено. Я был опустошён. Я всегда играю с гордостью и страстью. Я очень ждал турнира и хотел внести свой вклад в усилия сборной, которая пыталась заявить о себе на чемпионате мира.
Я очень эмоциональный человек и признаю, что позволил взять чувствам верх и это отражалось на тренировочном процессе в течение нескольких дней. Позже я принёс извинения и мне сказали, что конфликт улажен.
Я разочарован, что эта ситуация продолжает освещаться (а также что некоторые версии событий искажены), также я удивлён тем, что кто-то из сборной замешан в этом. Грегг Берхалтер всегда говорил, что все проблемы остаются в команде. Надеюсь, в будущем каждый человек, причастный к американскому футболу, сосредоточится только на том, что отвечает интересам национальной команды», — написал Рейна в одной из своих соцсетей.
США завершили выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, уступив Нидерландам – 1:3.
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