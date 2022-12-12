Пирс Морган: Саутгейт сделал сборную Англии конкурентоспособной. Он выиграет нам трофей

Британский журналист Пирс Морган поделился мнением о выступлении сборной Англии на чемпионате мира и главном тренере команды Гарете Саутгейте.
«Думаю, что Англия отлично выступила на этом чемпионате мира, полностью оправдывая звание одного из фаворитов. За исключением нашей вялой игры с США, мы потрясающе хорошо разгромили Иран, Уэльс и Сенегал. И мы превосходно выступили лицом к лицу с действующими чемпионами мира — Францией, командой, набитой игроками, которые выиграли гораздо больше крупных трофеев на клубном и международном уровне, чем наши ребята.
Таким образом, Саутгейт сделал нас командой, которая может постоянно конкурировать с лучшими игроками. Их командный дух потрясающий, и все они, кажется, ведут себя зрело не по годам. Это заслуга Саутгейта, совершенно порядочного и вдумчивого человека, который хочет, чтобы его игроки гордились своей страной.
Помимо того факта, что есть несколько заслуживающих доверия английских (теперь я согласен, что у нас должен быть доморощенный тренер) вариантов, я искренне верю, что он выиграет нам трофей. И несмотря на то что он не выиграл ни одного за шесть лет, я не вижу, чтобы многие люди издевались над ним, оскорбляли его, называли неудачником или гневно требовали его увольнения», — написал Морган в своей колонке для The Sun.
- 12 декабря 2022
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