Пэт Невин — о работе Гарета Саутгейта: для Англии было бы лучше, чтобы он остался

Экс-полузащитник сборной Шотландии Пэт Невин оценил работу тренера Англии Гарета Саутгейта.
«Работа у Саутгейта тяжелая. Ему пришлось отвечать на вопросы про коронавирус, Брексит, проблемы ЛГБТ… А ведь он футбольный тренер!
Он прошел через все это твердой походкой, не на цыпочках, и справился настолько хорошо, насколько это было возможно. Кажется, что легко со всем этим разобраться, но это не так. Трудностей полно. Стресс и давление могут вынудить его сказать: «это не для меня».
Строительство команды шло долго, и работа почти завершена. Я шотландец и не собираюсь нахваливать Саутгейта, но он очень неплохо потрудился, было бы странно от всего этого отказаться. Для Англии было бы лучше, чтобы он остался», – приводит слова Невина Metro.
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