Елагин: Англия на чемпионате мира выглядела достойно

Известный комментатор Александр Елагин прокомментировал вылет сборной Англии с чемпионата мира по футболу в Катаре.



«Англия выступила достойно на этом чемпионате мира. Проиграли чемпионам, французам. Если бы уступили другому сопернику, можно было бы сказать: это провал. Или, допустим, команда ничего не создала бы в этом матче. Нет, Англия имела шансы выиграть. Кто знает, как бы все завершилось, реализуй Кейн удар с 11 метров, второй по счету.



Упрекать англичан не в чем. Обидно только: состав у них хороший. По стоимости игроков Англия — самая дорогая команда на чемпионате мира. Но деньги, конечно, относительный критерий силы. Тем более что Англии, повторюсь, противостояла в четвертьфинале Франция, где на каждой позиции — мастер.



Конечно, многие называют стиль игры Гарета Саутгейта скучным, это не Испания времен дель Боске, когда они в «тики-таку» играли. Другой футбол. Я сам не большой поклонник творчества Саутгейта. Это если говорить о творчестве. А если говорить о результатах сборной при нем, то они достойные. Причем за всю историю. Четвертое место на чемпионате мира 2018 года. На Евро-2020 они были финалистами: проиграли Италии в серии пенальти. Не слишком зрелищная игра, да, нет тотального превосходства над соперником, без блеска. Но результаты говорят сами за себя. Тем более на фоне вылета Испании, Бразилии, состав которой был выдающимся! Бразилия вообще проиграла Хорватии. Кто на Хорватию ставил? Только один какой-нибудь сумасшедший», — приводит слова Елагина «РБ Спорт».