Роналдо: Неймар вернется сильнее, он молод и может сыграть на следующем чемпионате мира

Легенда мирового футбола, экс-форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о своем соотечественнике нападающем Неймаре после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Он очень расстроен результатом Бразилии. Для него нормально чувствовать это прямо сейчас, но я уверен, что он вернется сильнее и продолжит играть за Бразилию. Он все еще молод и может сыграть на следующем чемпионате мира.
Я горжусь тем, как он продемонстрировал свою преданность Бразилии за последние 6 месяцев.
Он провел отличную первую игру, получил травму голеностопа и пошел на большие жертвы, чтобы снова играть за сборную. Это очень важно для нас, и я надеюсь, что он скоро вернется и станет сильнее», – приводит слова Роналдо COPE.
Южноамериканская команда вылетела на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти.
Король Марокко празднует победу сборной с болельщиками:
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