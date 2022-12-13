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Роналдо: Неймар вернется сильнее, он молод и может сыграть на следующем чемпионате мира

Роналдо: Неймар вернется сильнее, он молод и может сыграть на следующем чемпионате мира
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Легенда мирового футбола, экс-форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о своем соотечественнике нападающем Неймаре после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Он очень расстроен результатом Бразилии. Для него нормально чувствовать это прямо сейчас, но я уверен, что он вернется сильнее и продолжит играть за Бразилию. Он все еще молод и может сыграть на следующем чемпионате мира.

Я горжусь тем, как он продемонстрировал свою преданность Бразилии за последние 6 месяцев.

Он провел отличную первую игру, получил травму голеностопа и пошел на большие жертвы, чтобы снова играть за сборную. Это очень важно для нас, и я надеюсь, что он скоро вернется и станет сильнее», – приводит слова Роналдо COPE.

Южноамериканская команда вылетела на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти.

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