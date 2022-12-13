Луиш Фигу: нельзя выиграть ЧМ с Роналду в запасе, это было ошибкой. Вся вина — на Сантуше

Обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу прокомментировал решение главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша не выпускать Криштиану Роналду в стартовом составе на матчи плей-офф ЧМ-2022.
«Нельзя выиграть чемпионат мира c Роналду на скамейке запасных. Оставить его вне состава было ошибкой. Это поражение – полная ответственность Сантуша», — приводит слова Луиша Фигу Sport.es
Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Португалии проиграла национальной команде Марокко. Встреча прошла на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 1:0 в пользу марокканской сборной. Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на эту встречу и вышел на замену на 51-й минуте игры, однако не сумел отметиться результативными действиями.
В предыдущем матче со Швейцарией Роналду также остался на скамейке запасных.
Португальцы — о роли Роналду в сборной Португалии
- 13 декабря 2022
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