Сергей Силкин: не верю в финал Хорватия — Марокко на ЧМ-2022

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможных финалистах ЧМ-2022 в Катаре.

«Не верю в финал Хорватия — Марокко. На таких стадиях не может быть недооценки соперника, потому что все сборные сильные. Только недооценка могла позволить командам выскочить: например, Бразилия, которая забила и решила, что дело сделано. Надо понимать, что полуфинал — это скрытый финал.



Сейчас на первый план должно выходить тренерское мастерство. Казалось, что сборная Бразилии сильнее других, но они свой шанс упустили и вылетели. А хорваты прекрасно понимали, что у них меньше шансов. Они достояли до конца и довели до победы. Вряд ли Марокко в финал попадёт. Хотя я так говорил про полуфинал, но они попали», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.