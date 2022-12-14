Стал известен единственный большой трансфер, который «Барселона» осуществит летом 2023-го

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди стал главной трансферной целью «Барселоны» на лето 2023 года. 23-летний футболист должен стать единственным крупным трансфером, который сине-гранатовые осуществят в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Субименди — воспитанник «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне он в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
Ранее появилась информация, что летом 2023 года «Барселона» сделает акцент на подписании футболистов в аренду или на покупку молодых игроков. Не исключался вариант со свободными трансферами. Сообщалось, что «Барселона» собирается сделать лишь одну крупную покупку.
Танец игроков сборной Испании. Видеоролик:
- 14 декабря 2022
-
10:20
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
09:59
-
09:55
-
09:53
-
09:47
-
09:42
-
09:42
-
09:31
-
09:28
-
09:24
-
09:21
-
09:00
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:22
-
07:20
-
07:03
-
06:17
-
05:16
-
04:59
-
04:47
-
04:36
-
04:01
-
03:58
-
03:42
-
03:35
-
03:24
-
03:16
-
03:07
-
03:01
-
02:44