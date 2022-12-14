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Стал известен единственный большой трансфер, который «Барселона» осуществит летом 2023-го

Стал известен единственный большой трансфер, который «Барселона» осуществит летом 2023-го
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди стал главной трансферной целью «Барселоны» на лето 2023 года. 23-летний футболист должен стать единственным крупным трансфером, который сине-гранатовые осуществят в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Субименди — воспитанник «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне он в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

Ранее появилась информация, что летом 2023 года «Барселона» сделает акцент на подписании футболистов в аренду или на покупку молодых игроков. Не исключался вариант со свободными трансферами. Сообщалось, что «Барселона» собирается сделать лишь одну крупную покупку.

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