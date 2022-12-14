Шалимов: у Марокко нет шансов на победу с Францией. В финале должны играть сильнейшие

Российский специалист Игорь Шалимов считает, что в полуфинальном матче между Францией и Марокко у марокканцев нет шансов на выход в финал чемпионата мира в Катаре.

«Думаю, что у Марокко нет шансов на победу в матче с Францией. Французы выиграют где-то 3:0. Возможно вообще всё, но в финале чемпионата мира должны играть сильнейшие сборные, а это Аргентина и Франция, точно не Марокко», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Франция — действующий обладатель турнира. Успех команды Дидье Дешама в России стал для неё вторым в истории (первый — 1998). В финале ЧМ-2022 в Катаре победитель пары Франция — Марокко сыграет с Аргентиной.

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