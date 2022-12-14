Тео Эрнандес: играю за брата, хочу выиграть чемпионат мира для него
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Защитник сборной Франции Тео Эрнандес высказался о своём брате Лукасе. Они оба выступают за национальную команду. В матче 1-го тура мирового первенства с Австралией Лукас получил травму в первом тайме, вместо него на поле оказался его брат Тео.
«Я играю за нас двоих. Я гордился братом, когда его вызвали, а он — мной. Все хотят, чтобы сейчас он был с нами, ему тяжело. Хочу победить для моего брата. Мы разговариваем каждый день с тех пор, как он покинул команду», – цитирует Тео Эрнандеса L’Equipe.
На пятой минуте матча с Марокко французы убежали в опасную атаку. Антуан Гризманн вошёл в штрафную и прострелил в центр. После серии рикошетов мяч оказался у Тео Эрнандеса, который в прыжке ударил точно по воротам — 1:0.
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