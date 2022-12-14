Тео Эрнандес забил самый быстрый гол полуфиналов чемпионата мира с 1958 года

Сегодня, 14 декабря, проходит полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Марокко. На пятой минуте встречи французская команда вышла вперёд благодаря голу Тео Эрнандеса. Как сообщает статистический портал Opta Sport, гол защитника стал самым быстрым забитым мячом в рамках полуфиналов турнира с 1958 года.
На чемпионате мира 1958 года в полуфинале футболист сборной Бразилии Вава сумел забить мяч в ворота Франции уже на второй минуте встречи. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «селесао», а хет-триком отметился легендарный нападающий Пеле.
В случае если сборная Франции одержит победу над Марокко, то в финале турнира встретится со сборной Аргентины, которая в своей полуфинальной встрече разгромила Хорватию со счётом 3:0. Заключительная игра чемпионата мира состоится 18 декабря.
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