Эрнандес: Франция будет усердно работать, чтобы выиграть финал чемпионата мира

Крайний защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал победу команды над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира, а также поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира с Аргентиной.
«Это невероятно. Играть в двух финалах подряд — невероятно. Мы проделали отличную работу, это было тяжело. Мы знаем, что финал с Аргентиной будет отличным матчем, мы будем усердно работать, чтобы выиграть эту встречу. Я много думаю о своём брате, надеюсь, что он будет там. Это невероятно, я воспользуюсь временем, проведённым с моей семьёй, всеми игроками, а также с тренером», — приводит слова Эрнандеса журналист Джанлука Ди Марцио.
Финальный матч чемпионата мира между Францией и Аргентиной состоится 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.
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