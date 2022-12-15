«Это странно». Лепёхин отреагировал на подписание Алипа «Зенитом»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о подписании клуба из Санкт-Петербурга защитника сборной Казахстана и «Кайрата» Нуралы Алипа.
«Я в принципе нейтрально отношусь к этой новости. Но Алип не является игроком основного состава. Это железобетонно. Поэтому, видимо, это решение связано с внутренней политикой клуба. Наверное, «Зенит» решил выкупить игрока, потому что видит в нём какую‑то перспективу.
Я его мало видел. Но раньше, когда брали в аренду и если ты не играл в основном составе, полноценный контракт тебе не давали. Сейчас можно полгода в аренде провести на скамейке и получить полноценный контракт. Это странно», – приводит слова Лепёхина «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка после 17 встреч.
- 15 декабря 2022
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