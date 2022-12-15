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Президент «Урала» поддержал идею проведения чемпионатов мира зимой

Президент «Урала» поддержал идею проведения чемпионатов мира зимой
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Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал идею проведения чемпионата мира по футболу зимой на постоянной основе. По его мнению, в зимнее время года футболисты ещё не так вымотаны, как в концовке клубного сезона, поэтому лучше показывают себя на ЧМ.

«С моим мнением можно не согласиться, но мне кажется, зимой футболисты ещё не так истощены. Когда летом заканчивается чемпионат, то игроки сборных уже измочаленные. Многие из них играют в еврокубках. Но как проводить чемпионат мира зимой в той же Европе?

Я бы был недоволен, если бы работал в европейском клубе и моих игроков выдёргивали посреди сезона? Почему? Считаю, чемпионат мира — это самое главное соревнование в футболе. Надо к этому привыкнуть. Надо проводить так, чтобы было удобно, а футболисты подходили в лучших кондициях», — приводит слова Иванова Legalbet.

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