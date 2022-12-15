«Локомотив» близок к трансферу Пиняева и Глушенкова из «Крыльев Советов»

Московский «Локомотив» близок к договорённости о переходе нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева из «Крыльев Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время стороны должны уладить все детали сделки.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что самарский клуб отклонил предложение «Локомотива» о переходе форвардов и полузащитника Романа Ежова.

В контрактах обоих игроков прописана сумма отступных. Пиняев участвовал в 11 матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона и отметился тремя голами и одной результативной передачей. На счету Глушенкова 15 матчей, пять забитых мячей и четыре голевых передачи.

Железнодорожники завершили первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков после 17 проведённых матчей. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, заработав 20 баллов.