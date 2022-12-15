«Химки» подпишут воспитанника «Чертаново» Колесниченко. Он был без клуба с августа

Подмосковные «Химки» подпишут контракт с нападающим Кириллом Колесниченко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Последним клубом российского полузащитника был «Урал».



Колесниченко покинул екатеринбургский клуб в августе 2022 года. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. После этого форвард находился без клуба. Колесниченко является воспитанником академии «Чертаново». В 2015 году он был внесён в официальную заявку клуба в ПФЛ, став самым молодым профессиональным игроком в России на тот момент. В 2016 году в матче с «Локомотивом» Кирилл дебютировал за «Чертаново», выйдя на замену. В первой половине сезона-2017/2018 он сыграл за «Чертаново» одну игру в Кубке России и 10 игр в ПФЛ.



В сентябре 2020 года Колесниченко перешёл из казахстанского «Кайрата» в волгоградский «Ротор» на правах аренды, откуда в январе 2021-го на правах субаренды перешёл в «СКА-Хабаровск». В июне 2021 года Колесниченко стал игроком «Урала».