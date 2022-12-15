Паоло Мальдини: после скудетто «Милан» не должен останавливаться на достигнутом

Бывший футболист «Милана» Паоло Мальдини поделился ожиданиями от возобновления клубных турниров, а также высказал мнение, что итальянский гранд должен продолжать завоёвывать награды после чемпионства прошлого сезона.

«Мы всегда должны быть готовы. Теперь нам предстоит столкнуться с очень напряжёнными месяцами. Мы «Милан», мы не можем довольствоваться только скудетто. Нам предстоит сыграть в 4 соревнованиях, и мы примем их так, как может только «Милан». Выигранное скудетто закрыло трёхлетний проект, но мы знаем, что не должны останавливаться на достигнутом», — приводит слова Мальдини журналист Альфредо Педулла.

Для «Милана» сезон возобновится 4 января, когда будет сыгран матч 16-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной».

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