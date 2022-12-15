Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паоло Мальдини: после скудетто «Милан» не должен останавливаться на достигнутом

Паоло Мальдини: после скудетто «Милан» не должен останавливаться на достигнутом
Комментарии

Бывший футболист «Милана» Паоло Мальдини поделился ожиданиями от возобновления клубных турниров, а также высказал мнение, что итальянский гранд должен продолжать завоёвывать награды после чемпионства прошлого сезона.

«Мы всегда должны быть готовы. Теперь нам предстоит столкнуться с очень напряжёнными месяцами. Мы «Милан», мы не можем довольствоваться только скудетто. Нам предстоит сыграть в 4 соревнованиях, и мы примем их так, как может только «Милан». Выигранное скудетто закрыло трёхлетний проект, но мы знаем, что не должны останавливаться на достигнутом», — приводит слова Мальдини журналист Альфредо Педулла.

Для «Милана» сезон возобновится 4 января, когда будет сыгран матч 16-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной».

Новость по теме
«Арсенал» обыграл «Милан» в контрольном матче

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022