Паоло Мальдини: после скудетто «Милан» не должен останавливаться на достигнутом

Бывший футболист «Милана» Паоло Мальдини поделился ожиданиями от возобновления клубных турниров, а также высказал мнение, что итальянский гранд должен продолжать завоёвывать награды после чемпионства прошлого сезона.
«Мы всегда должны быть готовы. Теперь нам предстоит столкнуться с очень напряжёнными месяцами. Мы «Милан», мы не можем довольствоваться только скудетто. Нам предстоит сыграть в 4 соревнованиях, и мы примем их так, как может только «Милан». Выигранное скудетто закрыло трёхлетний проект, но мы знаем, что не должны останавливаться на достигнутом», — приводит слова Мальдини журналист Альфредо Педулла.
Для «Милана» сезон возобновится 4 января, когда будет сыгран матч 16-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной».
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 15 декабря 2022
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