Шамиль Газизов аннулировал предписания об увольнении всех сотрудников и футболистов «Уфы»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что предписания о предстоящем расторжении контракта, которые специалисты клуба получили в октябре, были аннулированы.
«Все предписания, которые мы давали всем клубным специалистам и футболистам в октябре, — аннулированы, я подписал приказ. Учредитель написал официальное письмо с просьбой отозвать это предписание. Позднее мы объявим о нашем бюджете», — приводит слова Газизова «БСТ Спорт» в телеграм-канале.
В октябре сообщалось, что перед самым Новым годом ФК «Уфа» может быть расформирован из-за недостатка финансирования. Через сутки после этого было объявлено о вхождении Республики Башкортостан в состав учредителей клуба, представителем региона в команде стал министр спорта РБ Руслан Хабибов.
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