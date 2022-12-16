Шамиль Газизов аннулировал предписания об увольнении всех сотрудников и футболистов «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что предписания о предстоящем расторжении контракта, которые специалисты клуба получили в октябре, были аннулированы.

«Все предписания, которые мы давали всем клубным специалистам и футболистам в октябре, — аннулированы, я подписал приказ. Учредитель написал официальное письмо с просьбой отозвать это предписание. Позднее мы объявим о нашем бюджете», — приводит слова Газизова «БСТ Спорт» в телеграм-канале.

В октябре сообщалось, что перед самым Новым годом ФК «Уфа» может быть расформирован из-за недостатка финансирования. Через сутки после этого было объявлено о вхождении Республики Башкортостан в состав учредителей клуба, представителем региона в команде стал министр спорта РБ Руслан Хабибов.