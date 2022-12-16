Тонали: сборная Италии могла бы неплохо сыграть на ЧМ
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Полузащитник «Милана» Сандро Тонали заявил, что сборная Италии могла бы неплохо себя показать на чемпионате мира — 2022.
«Больно быть вне чемпионата мира, потому что наша команда могла бы играть на турнире, мы могли неплохо выступить. Мы не показали себя наилучшим образом в этот период. Мы идём по пути вместе с нашим тренером уже три года, он дал нам победу на Евро-2022, он дал нам баланс на поле и за его пределами. Как я изменился за это время? Раньше я редко появлялся на поле, сейчас у меня есть постоянная игровая практика. Это изменилось», — цитирует Тонали журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
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