Украинский «Днепр-1» может быть отчислен из еврокубков
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Днепропетровский «Днепр-1», который в 2023 году должен сыграть в 1/16 финала Лиги конференций, может быть дисквалифицирован и отчислен из турнира. Об этом сообщает YouTube-канал KDK.
По сведениям источника, в УЕФА поступила жалоба, что «Днепр-1» — это новое название «Днепра». В организации начали расследование. В случае подтверждения информации «Днепру-1» придётся выплатить все долги «Днепра». Дополнительно команду могут дисквалифицировать и отчислить из еврокубков.
В 1/16 финала Лиги конференций «Днепр-1» должен сыграть с кипрским клубом АЕК из Ларнаки. Первый матч пройдёт на Кипре 16 февраля, ответный — 23 февраля. Действующим и пока единственным победителем Лиги конференций является римская «Рома».
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