Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украинский «Днепр-1» может быть отчислен из еврокубков

Украинский «Днепр-1» может быть отчислен из еврокубков
Комментарии

Днепропетровский «Днепр-1», который в 2023 году должен сыграть в 1/16 финала Лиги конференций, может быть дисквалифицирован и отчислен из турнира. Об этом сообщает YouTube-канал KDK.

По сведениям источника, в УЕФА поступила жалоба, что «Днепр-1» — это новое название «Днепра». В организации начали расследование. В случае подтверждения информации «Днепру-1» придётся выплатить все долги «Днепра». Дополнительно команду могут дисквалифицировать и отчислить из еврокубков.

В 1/16 финала Лиги конференций «Днепр-1» должен сыграть с кипрским клубом АЕК из Ларнаки. Первый матч пройдёт на Кипре 16 февраля, ответный — 23 февраля. Действующим и пока единственным победителем Лиги конференций является римская «Рома».

Новость по теме
«Днепр-1» обыграл «Шахтёр» в матче УПЛ и оторвался от него на восемь очков в таблице
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022