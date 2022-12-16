Украинский «Днепр-1» может быть отчислен из еврокубков

Днепропетровский «Днепр-1», который в 2023 году должен сыграть в 1/16 финала Лиги конференций, может быть дисквалифицирован и отчислен из турнира. Об этом сообщает YouTube-канал KDK.

По сведениям источника, в УЕФА поступила жалоба, что «Днепр-1» — это новое название «Днепра». В организации начали расследование. В случае подтверждения информации «Днепру-1» придётся выплатить все долги «Днепра». Дополнительно команду могут дисквалифицировать и отчислить из еврокубков.

В 1/16 финала Лиги конференций «Днепр-1» должен сыграть с кипрским клубом АЕК из Ларнаки. Первый матч пройдёт на Кипре 16 февраля, ответный — 23 февраля. Действующим и пока единственным победителем Лиги конференций является римская «Рома».