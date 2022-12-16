Вячеслав Чанов назвал лучших голкиперов чемпионата мира в Катаре

Тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, игра каких голкиперов впечатлила его на чемпионате мира в Катаре больше всех.

«На турнирах такого уровня вратарей обычно оценивают по результатам всей команды. На нынешнем чемпионате мира не все фавориты подтвердили свой статус. Допускали ошибки Мануэль Нойер и Тибо Куртуа.



По большому счёту, выделить можно всю четвёрку вратарей полуфиналистов. Их класс подтверждается достижениями сборных. А если учитывать личный вклад голкиперов, то на первое место выходит хорват Доминик Ливакович, отразивший столько пенальти в послематчевых сериях.



Кроме того, мне понравился Алисон, несмотря на ранний вылет сборной Бразилии. И хочу отметить японского вратаря Сюити Гонду», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.