Вячеслав Чанов назвал лучших голкиперов чемпионата мира в Катаре
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Тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, игра каких голкиперов впечатлила его на чемпионате мира в Катаре больше всех.
«На турнирах такого уровня вратарей обычно оценивают по результатам всей команды. На нынешнем чемпионате мира не все фавориты подтвердили свой статус. Допускали ошибки Мануэль Нойер и Тибо Куртуа.
По большому счёту, выделить можно всю четвёрку вратарей полуфиналистов. Их класс подтверждается достижениями сборных. А если учитывать личный вклад голкиперов, то на первое место выходит хорват Доминик Ливакович, отразивший столько пенальти в послематчевых сериях.
Кроме того, мне понравился Алисон, несмотря на ранний вылет сборной Бразилии. И хочу отметить японского вратаря Сюити Гонду», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.
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