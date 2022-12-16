Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Чанов назвал лучших голкиперов чемпионата мира в Катаре

Вячеслав Чанов назвал лучших голкиперов чемпионата мира в Катаре
Комментарии

Тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, игра каких голкиперов впечатлила его на чемпионате мира в Катаре больше всех.

«На турнирах такого уровня вратарей обычно оценивают по результатам всей команды. На нынешнем чемпионате мира не все фавориты подтвердили свой статус. Допускали ошибки Мануэль Нойер и Тибо Куртуа.

По большому счёту, выделить можно всю четвёрку вратарей полуфиналистов. Их класс подтверждается достижениями сборных. А если учитывать личный вклад голкиперов, то на первое место выходит хорват Доминик Ливакович, отразивший столько пенальти в послематчевых сериях.

Кроме того, мне понравился Алисон, несмотря на ранний вылет сборной Бразилии. И хочу отметить японского вратаря Сюити Гонду», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Новость по теме
Чанов назвал вратаря, который разочаровал его на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022