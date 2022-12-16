Зоммер может продолжить карьеру в «Баварии»
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Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, представители швейцарца уже контактировали с руководством мюнхенского клуба. Контракт Зоммера с мёнхенгладбахским клубом действует до конца сезона. Сам голкипер не против перехода в команду Юлиана Нагельсмана и пока не вступал с переговоры с другими клубами.
Зоммер стал игроком «Боруссии» летом 2014 года, перейдя из «Базеля». В составе немецкой команды вратарь в 15 матчах нынешнего сезона пропустил 19 голов и четырежды сыграл «на ноль». Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер сломал ногу и больше не сыграет в этом сезоне.
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