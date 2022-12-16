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Зеедорф: мне нравится игра Мбаппе, но Месси сейчас не стоит сравнивать ни с кем

Зеедорф: мне нравится игра Мбаппе, но Месси сейчас не стоит сравнивать ни с кем
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Бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф высказался о форвардах сборных Франции и Аргентины Килиане Мбаппе и Лионеле Месси. Их сборные сыграют в финале чемпионата мира в воскресенье, 18 декабря.

«Мбаппе проделал невероятную работу, мне нравится наблюдать за его игрой. Как только он касается мяча, вы понимаете, что что-то произойдёт. Но его игра отличается от игры Месси. Лионель может задавать тон на любой части поля. Сегодня его не стоит сравнивать ни с кем. Мбаппе играет ближе к воротам, именно на этом участке поля он делает разницу. Как мы видели в последнем матче, он касается мяча, и происходит что волшебное», — приводит слова Зеедорфа RMC Sport.

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