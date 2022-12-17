Президент «ПСЖ» встретился с окружением Месси в Катаре по поводу продления контракта

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи пообщался с окружением нападающего Лионеля Месси.
Нассер Аль-Хелайфи встретился с окружением футболиста «ПСЖ» и сборной Аргентины в Дохе. Темой разговора стало будущее игрока, сообщает Footmercato.
Соглашение аргентинца с французским клубом рассчитано до 2023 года. Известно, что парижане хотят договориться с 35-летним Месси о новом контракте еще на один год с возможностью продления еще на один год.
Сообщалось, что о переходе Месси также желают договориться еще две команды – это «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, а также аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз».
Месси забил пять голов в шести матчах на чемпионате мира — 2022 в Катаре, аргентинец отдал три результативных паса.
Финал чемпионата мира — 2022 состоится 18 декабря.
Как Агуэро забивал голы на тренировке сборной Аргентины:
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