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Президент «ПСЖ»: тысячу раз подтверждаю, что Месси счастлив в Париже

Президент «ПСЖ»: тысячу раз подтверждаю, что Месси счастлив в Париже
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи вновь подтвердил желание аргентинского нападающего Лионеля Месси остаться в клубе.

«Я тысячу раз подтверждаю, что Месси счастлив в «ПСЖ». Думаю, он хочет остаться.

Мы обсудим это после чемпионата мира», – сказал Аль-Хелайфи в подкасте Rothen s’enflamme.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года свободным агентом. Соглашение аргентинца с французским клубом рассчитано до 2023 года. Известно, что парижане хотят договориться с 35-летним футболистом о новом контракте.

Сообщалось, что о переходе Месси также желают договориться еще две команды – это «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, а также аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз».

Месси забил пять голов в шести матчах на чемпионате мира — 2022 в Катаре, аргентинец отдал три результативных паса.

Финал чемпионата мира — 2022 состоится 18 декабря.

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