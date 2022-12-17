Орлов: Неймар у бразильцев звезда. Но что эта звезда сделала для сборной?

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о бразильском нападающем Неймаре.
«Этот чемпионат мира очень интересный. Неинтересен он может быть для зрителей, которые находятся там из-за обстановки за стадионами. Но на самом деле — футбол качественный.
Много сенсаций. Тот же вылет Бразилии. Неймар у них называется звездой. А что эта звезда сделала для сборной на этом чемпионате мира? Что он сделал особенного? Он так же и в «ПСЖ». Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе. Да, в сборной он один из самых опытных, к нему относятся с уважением. Но он явно не Пеле.
Неймар финтит в центе поля — и что дальше? А кто голы-то должен забивать? На чемпионатах мира приветствуются те игроки, которые могут забить гол. Я помню сборную Бразилии 70-го года, когда играл Пеле. Это был последний чемпионат мира для Пеле. Они вынесли всех в одну калитку», — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, сборная Бразилии покинула чемпионат мира в Катаре на стадии 1/4 финала.
Фейковый Неймар гуляет по Дохе
- 17 декабря 2022
-
06:52
-
06:26
-
06:24
-
06:15
-
05:55
-
05:25
-
05:24
-
05:10
-
04:57
-
04:54
-
04:33
-
04:24
-
03:50
-
03:48
-
03:31
-
03:24
-
03:18
-
03:11
-
02:57
-
02:48
-
02:45
-
02:44
-
02:42
-
02:38
-
02:14
-
02:07
-
01:54
-
01:51
-
01:34
-
01:00
-
00:55
-
00:48
-
00:37
-
00:27
-
00:21