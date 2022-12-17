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Бобёр: Пиняеву и Глушенкову нарисовали красивые перспективы в «Локомотиве»

Бобёр: Пиняеву и Глушенкову нарисовали красивые перспективы в «Локомотиве»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о возможных трансферах Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Я так понимаю, что у футболистов есть сумма выкупа, которую заплатит «Локомотив». С юридической точки зрения тут нет никаких препятствий. Что касается футбольной стороны, то это решение ребят, они видят так своё развитие. Для «Крыльев» это, несомненно, потеря. Но полгода назад команда уже теряла своих лидеров, но сумела довольно быстро перестроиться и найти новых. Глобально ничего не поменяется, в составе появятся новые футболисты, которые будут показывать игру, которая нравится зрителям в Самаре.

Сложно судить, какие сейчас у Пиняева и Глушенкова могут быть перспективы в «Локомотиве». Команда находится в зоне переходных матчей. Думаю, что ребятам нарисовали красивые перспективы. Не просто же так Пиняев и Глушенков уходят. Они хотят развиваться. Бюджет и амбиции «Локомотива» выше, чем у «Крыльев». Путь развития им красивый нарисовали, но что из этого получится — сложно сказать», — приводит слова Бобра «Матч ТВ».

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