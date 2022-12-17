Галлас: Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением о французском нападающем Килиане Мбаппе.



«Думаю, Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду. Килиан захочет быть лучшим, и он будет думать об этом. Месси и Роналду подают ему хороший пример. Мбаппе будет стремиться побить все их рекорды. С таким менталитетом вы должны работать и ориентироваться на долгосрочную перспективу. Со способностями Килиана можно долго оставаться на высоком уровне и, безусловно, приблизиться к двум легендам футбола, Месси и Роналду.

Если Мбаппе вновь станет чемпионом мира завтра, многие скажут, что он превзошёл Анри. Но Анри — легенда, и чтобы его превзойти, нужно тоже стать легендой», — приводит слова Галласа Goal.com со ссылкой на Genting Casino.