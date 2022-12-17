Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трансфер Эндрика — самый дорогой среди игроков до 18 лет. В топ-3 — все бразильцы «Реала»

Трансфер Эндрика — самый дорогой среди игроков до 18 лет. В топ-3 — все бразильцы «Реала»
Комментарии

Портал Transfermarkt опубликовал десятку самых дорогих переходов футболистов до 18 лет. Самым дорогим стал трансфер 16-летнего бразильского нападающего «Палмейраса» Эндрика в мадридский «Реал».

Испанский клуб заплатил за 16-летнего форварда € 72 млн. При этом Эндрик присоединится к клубу из Мадрида в июле 2024-го. Контракт между футболистом и «Реалом» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го. Отметим, что Эндрику летом 2024 года исполнится 18 лет, поэтому он присоединится к «Реалу» именно тогда.

Полностью десятка выглядит так:

  1. Эндрик (€ 72 млн, из «Палмейраса» в «Реал»);
  2. Родриго (€ 45 млн, из «Сантоса» в «Реал»);
  3. Винисиус Жуниор (€ 45 млн, из «Фламенго» в «Реал»);
  4. Фабио Силва (€ 40 млн, из «Порту» в «Вулверхэмптон»);
  5. Люк Шоу (€ 37,5 млн, из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед»);
  6. Уэйн Руни (€ 37 млн, из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед»);
  7. Ренату Саншеш (€ 35 млн, из «Бенфики» в «Баварию»);
  8. Алессандро Бастони (€ 31,1 млн, из «Аталанты» в «Интер»);
  9. Эдуарду Камавинга (€ 31 млн, из «Ренна» в «Реал»);
  10. Антонио Кассано (€ 31 млн, из «Бари» в «Рому»).
«Реал» отдаст € 72 млн за 16-летнего парня! Кто это вообще такой? «Реал» отдаст € 72 млн за 16-летнего парня! Кто это вообще такой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022