Трансфер Эндрика — самый дорогой среди игроков до 18 лет. В топ-3 — все бразильцы «Реала»

Портал Transfermarkt опубликовал десятку самых дорогих переходов футболистов до 18 лет. Самым дорогим стал трансфер 16-летнего бразильского нападающего «Палмейраса» Эндрика в мадридский «Реал».

Испанский клуб заплатил за 16-летнего форварда € 72 млн. При этом Эндрик присоединится к клубу из Мадрида в июле 2024-го. Контракт между футболистом и «Реалом» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го. Отметим, что Эндрику летом 2024 года исполнится 18 лет, поэтому он присоединится к «Реалу» именно тогда.

Полностью десятка выглядит так: