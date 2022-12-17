Трансфер Эндрика — самый дорогой среди игроков до 18 лет. В топ-3 — все бразильцы «Реала»
Поделиться
Портал Transfermarkt опубликовал десятку самых дорогих переходов футболистов до 18 лет. Самым дорогим стал трансфер 16-летнего бразильского нападающего «Палмейраса» Эндрика в мадридский «Реал».
Испанский клуб заплатил за 16-летнего форварда € 72 млн. При этом Эндрик присоединится к клубу из Мадрида в июле 2024-го. Контракт между футболистом и «Реалом» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го. Отметим, что Эндрику летом 2024 года исполнится 18 лет, поэтому он присоединится к «Реалу» именно тогда.
Полностью десятка выглядит так:
- Эндрик (€ 72 млн, из «Палмейраса» в «Реал»);
- Родриго (€ 45 млн, из «Сантоса» в «Реал»);
- Винисиус Жуниор (€ 45 млн, из «Фламенго» в «Реал»);
- Фабио Силва (€ 40 млн, из «Порту» в «Вулверхэмптон»);
- Люк Шоу (€ 37,5 млн, из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед»);
- Уэйн Руни (€ 37 млн, из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед»);
- Ренату Саншеш (€ 35 млн, из «Бенфики» в «Баварию»);
- Алессандро Бастони (€ 31,1 млн, из «Аталанты» в «Интер»);
- Эдуарду Камавинга (€ 31 млн, из «Ренна» в «Реал»);
- Антонио Кассано (€ 31 млн, из «Бари» в «Рому»).
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
13:01
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:35
-
12:34
-
12:29
-
12:15
-
12:10
-
12:10
-
12:06
-
11:52
-
11:50
-
11:46
-
11:43
-
11:31
-
11:29
-
11:24
-
11:14
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:42
-
10:39
-
10:25
-
10:15
-
09:57
-
09:54
-
09:53
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:15
Партнерский контент