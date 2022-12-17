Матч чемпионата Австралии был прерван из-за массового прорыва фанатов на поле

Матч 8-го тура чемпионата Австралии, в котором встречались «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» был прерван из-за массового прорыва фанатов на поле. Игра была остановлена на 24-й минуте и уже не возобновлена.

Болельщики гостей в первом тайме использовали пиротехнику. Одну из дымовых шашек, брошенных на поле, голкипер «Мельбурн Сити» Том Гловер отправил обратно на трибуну. Это и спровоцировало фанатов, которые в большом количестве выбежали на поле. Они атаковали некоторых игроков: вратарь хозяев покинул поле с рассечением на лице.

К остановке встречи «Мельбурн Сити» выигрывал у «Мельбурн Виктори» со счётом 1:0. Гол на 11-й минуте забил полузащитник хозяев Эйден О'Нил. «Мельбурн Сити» (16) лидирует в чемпионате Австралии, «Мельбурн Виктори» (10) располагается на седьмом месте в турнирной таблице.