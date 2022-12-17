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Мартинес: после матча с Саудовской Аравией мы сказали себе, что не должны подводить страну

Мартинес: после матча с Саудовской Аравией мы сказали себе, что не должны подводить страну
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о пути национальной команды к финалу чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Можно сойти с ума. Мы начали с поражения от Саудовской Аравии (1:2. — Прим. «Чемпионата»). Мы становились лучше от матча к матчу. Игра с Мексикой — это уже был финал. Это был трудный путь. Но после матча с Саудовской Аравией мы сказали себе, что не должны подводить страну», — приводит слова Мартинеса RMC Sport.

В финале чемпионата мира 2022 года сборные Аргентины и Франции встретятся завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

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