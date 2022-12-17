Кучаев: следил за Влашичем на ЧМ. Сильно переживал за него, он большой молодец

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал выступление сборной Хорватии и бывшего одноклубника Николы Влашича на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«На самом деле, не сильно удивился, что сборная Хорватии дошла до полуфинала чемпионата мира, потому что сборная у них хорошая. Она не наводит страха на соперников, это не именитые Англия, Германия и Испания, но игроки у них достаточно хорошие. Лука Модрич — сейчас лучший полузащитник мира. Не знаю, кто их недооценивал или не верил, что они смогут оказаться в четвёрке.

Следил ли я за Николой Влашичем? Я сильно переживал за Никси, хотел, чтобы он больше играл. Он большой молодец.

Почему он не сыграл за Хорватию на том же уровне, что играл за ЦСКА? Даже не знаю, что не получилось. Наверное, он немного выпадал из командной игры. Индивидуально он сильный игрок, но в команде не так качественно смотрелся, как другие игроки на его позиции.

Кто фаворит в матче за бронзу? На бумаге Хорватия. Но, как мы видим, фаворит на бумаге – не значит фаворит на поле. Кто лучше подготовится, тот и выиграет матч», — приводит слова Кучаева Metaratings.

Влашич сыграл пять матчей за сборную Хорватии на чемпионате мира, в которых не отметился результативными действиями. Матч за третье место между Хорватией и Марокко состоится сегодня, 17 декабря, начало встречи — в 18:00 мск.

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