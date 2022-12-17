«Анже» хочет продать звезду сборной Марокко Унаи зимой

Президент французского клуба «Анже» Саид Шабан высказался о полузащитнике Аззедине Унаи, выступающем на чемпионате мира в составе сборной Марокко.

«У нас есть предложения по Аззедину Унаи как от больших клубов, так и от средних. Они идут отовсюду — Италия, Испания, Англия, Франция. Мы хотим совершить сделку в январе, но на таких условиях, чтобы он остался с нами до конца сезона на правах аренды», — приводит слова Шабана RTL.

22-летний Унаи помог сборной Марокко дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она сыграет с Хорватией. В шести матчах на турнире полузащитник провёл на поле 537 минут, не отметившись результативными действиями.

Контракт между Унаи и «Анже» истекает в 2026 году.

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