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«Анже» хочет продать звезду сборной Марокко Унаи зимой

«Анже» хочет продать звезду сборной Марокко Унаи зимой
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Президент французского клуба «Анже» Саид Шабан высказался о полузащитнике Аззедине Унаи, выступающем на чемпионате мира в составе сборной Марокко.

«У нас есть предложения по Аззедину Унаи как от больших клубов, так и от средних. Они идут отовсюду — Италия, Испания, Англия, Франция. Мы хотим совершить сделку в январе, но на таких условиях, чтобы он остался с нами до конца сезона на правах аренды», — приводит слова Шабана RTL.

22-летний Унаи помог сборной Марокко дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она сыграет с Хорватией. В шести матчах на турнире полузащитник провёл на поле 537 минут, не отметившись результативными действиями.

Контракт между Унаи и «Анже» истекает в 2026 году.

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