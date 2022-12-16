Полузащитник сборной Марокко Унаи заинтересовал три клуба АПЛ
Поделиться
Атакующий полузащитник сборной Марокко и «Анже» Аззедин Унаи заинтересовал три клуба английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports. Речь идёт о «Лестере», «Вулверхэмптоне» и «Вест Хэме».
Хавбек со своей сборной сумел дойти до полуфинала чемпионата мира в Катаре, проведя все шесть матчей на турнире.
В текущем сезоне Лиги 1 Аззедин Унаи провёл за «Анже» 14 матчей, не отметился результативными действиями, при этом получив одну жёлтую карточку.
В полуфинале турнира африканский коллектив уступил действующим чемпионам мира – французам. Завтра, 17 декабря, марокканцы встретятся в матче за бронзовые медали с командой Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Беспорядки в Париже после выхода Марокко в полуфинал ЧМ:
Комментарии
- 16 декабря 2022
-
21:36
-
21:25
-
21:20
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:27
-
20:26
-
20:11
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:47
-
19:45
-
19:38
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
19:06
-
18:57
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:10
-
18:09
-
17:56
Партнерский контент