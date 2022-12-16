Полузащитник сборной Марокко Унаи заинтересовал три клуба АПЛ

Атакующий полузащитник сборной Марокко и «Анже» Аззедин Унаи заинтересовал три клуба английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports. Речь идёт о «Лестере», «Вулверхэмптоне» и «Вест Хэме».



Хавбек со своей сборной сумел дойти до полуфинала чемпионата мира в Катаре, проведя все шесть матчей на турнире.



В текущем сезоне Лиги 1 Аззедин Унаи провёл за «Анже» 14 матчей, не отметился результативными действиями, при этом получив одну жёлтую карточку.



В полуфинале турнира африканский коллектив уступил действующим чемпионам мира – французам. Завтра, 17 декабря, марокканцы встретятся в матче за бронзовые медали с командой Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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