Хорватия — Марокко: Йошко Гвардиол открыл счёт на седьмой минуте встречи

Сегодня, 17 декабря, идёт матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором играют сборные Хорватии и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На седьмой минуте хорватская сборная исполнила штрафной удар. После серии передач последовал заброс в штрафную от Ивана Перишича, откуда Йошко Гвардиол головой пробил точно по воротам — 1:0.

Сборные Хорватии и Марокко вышли из одной группы, опередив национальные команды Бельгии и Канады. Матч между хорватами и марокканцами на групповом этапе завершился вничью со счётом 0:0. В полуфинале «шашечные» разгромно уступили Аргентине (0:3), а африканская сборная проиграла Франции (0:2).