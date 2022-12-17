Защитник «Зенита» Деян Ловрен завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Катаре

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в составе сборной Хорватии завоевал бронзовые медали чемпионата мира. В матче за третье место хорваты обыграли Марокко (2:1).

Напомним, как развивались события в матче Хорватия — Марокко:

Хорватская сборная быстро вышла вперёд, когда на пятой минуте после передачи Ивана Перешича защитник Йошко Гвардиол в падении головой переправил мяч в ворота — 1:0. Через две минуты марокканцы сравняли счёт — отличился защитник Ашраф Дари. На 42-й минуте Хорватия снова вышла вперёд благодаря голу с дальней дистанции Мислава Оршича с острого угла. Ассистировал ему Марко Ливайя.



Во втором тайме команды больше голов не забили. Однако по ходу встречи главный арбитр принял спорное решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. После этого Хорватия могла укрепить своё преимущество, однако счёт не изменился. 2:1 — сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре.