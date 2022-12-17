Сборную Хорватии наградили бронзовыми медалями ЧМ-2022

Сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» состоялся матч за третье место на чемпионате мира в Катаре, в котором встречались сборные Хорватии и Марокко. Игра завершилась победой хорватов со счётом 2:1. После матча их наградили бронзовыми медалями.
Хорватская сборная быстро вышла вперёд, когда на пятой минуте после передачи Ивана Перишича защитник Йошко Гвардиол в падении головой переправил мяч в ворота — 1:0. Через две минуты марокканцы сравняли счёт — отличился защитник Ашраф Дари. На 42-й минуте Хорватия снова вышла вперёд благодаря голу с дальней дистанции Мислава Оршича с острого угла. Ассистировал ему Марко Ливайя.
Во втором тайме команды голов не забили, однако по ходу встречи главный арбитр принял спорное решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. После этого Хорватия могла укрепить своё преимущество, но счёт не изменился. 2:1 — сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре.
Кнолль случайно попала мячом между ног хорватскому фанату. Видеоролик:
- 17 декабря 2022
-
22:07
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:04
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:32
-
20:25
-
20:25
-
20:16
-
20:11
-
20:09
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:56
-
19:54
-
19:46
-
19:37
-
19:34
-
19:24
-
19:20
-
19:12
-
19:10
-
19:07