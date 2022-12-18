Вратарь сборной Хорватии Ливакович – лучший голкипер на ЧМ-2022 по отражённым ударам

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович чаще совершал сэйвы на чемпионате мира по футболу в Катаре.
27-летний игрок на данный момент занимает первое место в рейтинге после полуфинала и матча за бронзу, в которых «шашечные» уступили Аргентине (0:3) и обыграли Марокко (2:1) соответственно. На счету Ливаковича 25 отражённых ударов в семи встречах нынешнего первенства – это на два больше, чем у Войцеха Щенсны, долго удерживавшего лидерство по этому показателю. При этом вратарь сборной Польши сыграл на турнире всего четыре матча. Третье место занимает голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт – 18 сэйвов в 5 поединках.
В финале ЧМ-2022 сойдутся команды Франции и Аргентины, и голкиперы этих сборных – Уго Льорис и Эмилиано Мартинес – скорее всего, не изменят положение дел в топе рейтинга, так как на их счету 10 и 5 спасений соответственно.
Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре. Видеоролик:
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