Кучаев: Кубок России доказал, что конкурировать с «Зенитом» можно

Футболист ЦСКА и сборной России Константин Кучаев высказался о противостоянии с «Зенитом».

«Реально ли отыграть 13 очков, на которые нас опережает «Зенит»? Верить в это точно нужно, это будет сложно и трудно, но нужно всегда верить, надеяться и работать над собой.

У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство? По-моему, Кубок, в котором они уступили «Спартаку» и даже не вышли в верхнюю сетку, доказал, что конкурировать с «Зенитом» можно. Тут самое важное – ментальность», — приводит слова Кучаева Metaratings.

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка после 17 встреч. ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав 29 очков.

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