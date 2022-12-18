Кучаев: Кубок России доказал, что конкурировать с «Зенитом» можно
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Футболист ЦСКА и сборной России Константин Кучаев высказался о противостоянии с «Зенитом».
«Реально ли отыграть 13 очков, на которые нас опережает «Зенит»? Верить в это точно нужно, это будет сложно и трудно, но нужно всегда верить, надеяться и работать над собой.
У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство? По-моему, Кубок, в котором они уступили «Спартаку» и даже не вышли в верхнюю сетку, доказал, что конкурировать с «Зенитом» можно. Тут самое важное – ментальность», — приводит слова Кучаева Metaratings.
Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка после 17 встреч. ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав 29 очков.
Реакция игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке
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