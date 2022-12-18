Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ показать его обращение перед финалом ЧМ-2022

Администрация президента Украины Владимира Зеленского высказалась с критикой в адрес ФИФА за отказ организации показать видеоролик с его обращением перед матчем финала чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.
«Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала её и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры», — приводит слова офиса президента CNN.
CNN добавляет, что администрация президента Украины отправила этот видеоролик в ФИФА, но получила отказ, так как в организации посчитали этот момент слишком политическим.
«В обращении президента нет ничего политического, придающего политическую окраску спортивному событию, а именно — нет субъективных оценок, политических сигналов и тем более обвинений», — добавили в администрации президента Украины.
Матч между Аргентиной и Францией состоится сегодня, 18 декабря. Начало – в 18:00 мск.
- 18 декабря 2022
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