Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шишкин: в финале будет больше давления на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл ЧМ

Шишкин: в финале будет больше давления на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл ЧМ
Комментарии

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины. Он пройдёт сегодня, 18 декабря (18:00 мск).

«Грандиознейшие ожидания. Многие довольны, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Все ждут противостояния Месси и Мбаппе. Сложно предугадать фаворита. Думаю, нас ждёт равная игра.

Конечно, больше давления будет на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Если честно, у меня тоже есть такое желание. Но болеть ни за кого не буду. Буду просто наблюдать за игрой», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик:

Месси и Мбаппе очень повезло. Они разрывают на ЧМ благодаря важному принципу их тренеров Месси и Мбаппе очень повезло. Они разрывают на ЧМ благодаря важному принципу их тренеров
Главный футбольный матч года! Аргентина с Месси или Франция с Мбаппе? Финал ЧМ-2022. LIVE Главный футбольный матч года! Аргентина с Месси или Франция с Мбаппе? Финал ЧМ-2022. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022