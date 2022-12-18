Шишкин: в финале будет больше давления на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл ЧМ

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины. Он пройдёт сегодня, 18 декабря (18:00 мск).
«Грандиознейшие ожидания. Многие довольны, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Все ждут противостояния Месси и Мбаппе. Сложно предугадать фаворита. Думаю, нас ждёт равная игра.
Конечно, больше давления будет на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Если честно, у меня тоже есть такое желание. Но болеть ни за кого не буду. Буду просто наблюдать за игрой», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик:
- 18 декабря 2022
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:06
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:45
-
13:30
-
13:24
-
13:23
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:59
-
12:44
-
12:37
-
12:34
-
12:29
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:50
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:10