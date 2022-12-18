Шишкин: в финале будет больше давления на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл ЧМ

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины. Он пройдёт сегодня, 18 декабря (18:00 мск).

«Грандиознейшие ожидания. Многие довольны, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Все ждут противостояния Месси и Мбаппе. Сложно предугадать фаворита. Думаю, нас ждёт равная игра.



Конечно, больше давления будет на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Если честно, у меня тоже есть такое желание. Но болеть ни за кого не буду. Буду просто наблюдать за игрой», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик: