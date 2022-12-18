Дмитрий Булыкин: ничего страшного, что марокканцы остались без медалей чемпионата мира

Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о победе сборной Хорватии в матче за третье место чемпионата мира — 2022 с Марокко (2:1).

«Хорваты оказались организованнее, дисциплинированнее и опытнее. Марокканцы могли забить и свести матч к дополнительному времени, но не получилось. Хорваты заслуженно победили. Снова в призах — уже не в первый раз.



Считаю, что матч за третье место нужен: всё-таки интересно, кто станет победителем в честной борьбе, а не просто выдать медали двум сборным. Результат должен быть: ЧМ — не исключение. Марокканцы заняли четвёртое место: ничего страшного, остались без медалей ЧМ. Они и так прыгнули выше головы — очень круто выступили в Катаре», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.