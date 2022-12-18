Понтус Вернблум: Анхель Ди Мария перед финалом ЧМ выпил эликсир молодости

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отреагировал на игру 34-летнего вингера сборной Аргентины Анхеля Ди Марии в финале чемпионата мира с командой Франции, который забил второй гол своей команды.

«Анхель Ди Мария перед финалом чемпионата мира выпил эликсир молодости», — написал Вернблум в одной из своих соцсетей.

Аргентина была близка к победе в основное время, долгое время ведя в счёте – 2:0, но дубль Килиана Мбаппе позволил французам уйти от поражения. В эти минуты идёт экстра-тайм, счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча первенства планеты в Катаре.



Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.



Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом турнире в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.



Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году. Тогда южноамериканская команда обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.

Новость по теме Анхель Ди Мария провёл последний матч за сборную Аргентины

Как Неймар, Месси и Ди Мария тренировались вместе: