Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре

Сегодня, 18 декабря, завершился чемпионат мира по футболу, в котором сборная Аргентины завоевала титул чемпиона мира по футболу – 2022. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард Франции Килиан Мбаппе, который забил восемь голов за семь матчей соревнования.

23-летний французский форвард забил восемь мячей в семи встречах мирового первенства в Катаре. Мбаппе забил один мяч в ворота Австралии (4:1), а также дважды отличился в ворота Дании (2:1) и Польши (2:1). В ворота сборной Аргентины Мбаппе сумел сделать хет-трик. Также на счету Килиана две результативные передачи – в матчах с Австралией и Польшей.

Также Мбаппе стал рекордсменом, забив больше всех мячей в финалах мировых футбольных первенств — теперь на счету Килиана четыре гола.