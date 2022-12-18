Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре
Поделиться
Сегодня, 18 декабря, завершился чемпионат мира по футболу, в котором сборная Аргентины завоевала титул чемпиона мира по футболу – 2022. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард Франции Килиан Мбаппе, который забил восемь голов за семь матчей соревнования.
23-летний французский форвард забил восемь мячей в семи встречах мирового первенства в Катаре. Мбаппе забил один мяч в ворота Австралии (4:1), а также дважды отличился в ворота Дании (2:1) и Польши (2:1). В ворота сборной Аргентины Мбаппе сумел сделать хет-трик. Также на счету Килиана две результативные передачи – в матчах с Австралией и Польшей.
Также Мбаппе стал рекордсменом, забив больше всех мячей в финалах мировых футбольных первенств — теперь на счету Килиана четыре гола.
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:45
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:33
-
21:31
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:18
-
21:13
-
21:13
Партнерский контент