Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре

Сегодня, 18 декабря, завершился чемпионат мира по футболу в Катаре. Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

На мировом футбольном первенстве Месси забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе — в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель отличился в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 в серии пенальти), Хорватии (3:0) и дважды в ворота Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Четыре мяча нападающий забил с 11-метровой отметки.

Сборная Аргентины на пути к решающему матчу за Кубок мира выиграла свою группу, обойдя по очкам Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. На стадии плей-офф команда одержала верх над Австралией, Нидерландами и Хорватией.