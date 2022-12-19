Уилкшир: постоянно вспоминаю о жизни в России. Я до сих пор немного русский

Экс-игрок столичного «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир рассказал о жизни в России и заявил, что до сих пор немного ощущает себя русским.
«Чувствую ли я себя русским? Конечно! В «Динамо» я провёл прекрасные годы. Постоянно вспоминаю о жизни в России. Так что я до сих пор немного русский.
Оливье и жареная картошка? Да. Люблю русскую кухню», — приводит слова Уилкшира Sport24.
Напомним, Люк Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год, а также с 2016 по 2017 год. В России он также выступал за «Терек», а из иностранных клубов успел поиграть в составе «Твенте», «Сиднея», «Фейеноорда», «Бристоля», «Мидлсбро» и австралийского «Вулвз». Также на его счету 78 матчей за сборную Австралии.
Уилкшир завершил профессиональную карьеру футболиста 1 июля 2019 года. За всю карьеру он провёл 447 матчей на клубном уровне.
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