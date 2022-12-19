«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты». Икарди поздравил Месси

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, который в данный момент выступает за турецкий «Галатасарай» на правах аренды, поздравил соотечественника, Лионеля Месси с победой на чемпионате мира в Катаре.
«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты. Ты долго сражался за него и получил награду.
Также поздравляю всех, кто является частью этой прекрасной команды. Мне приятно, что когда-то я тоже был её частью и делил с ней чудесные моменты. Вперёд, Аргентина!», — написал Икарди в одной из социальных сетей.
Напомним, вчера, 18 декабря, сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти обыграла Францию и стала чемпионом мира. Лионель Месси записал на свой дубль. Также аргентинец реализовал послематчевый одиннадцатиметровый.
Как Месси танцевал с Кубком мира на столе
- 19 декабря 2022
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:00
-
06:40
-
06:39
-
05:59
-
05:46
-
05:31
-
05:26
-
04:58
-
04:47
-
04:36
-
04:34
-
04:32
-
04:05
-
03:42
-
03:37
-
03:36
-
03:29
-
03:23
-
03:15
-
03:00
-
02:52
-
02:44
-
02:04
-
02:01
-
01:48
-
01:39
-
01:24
-
01:00
-
00:57
-
00:51