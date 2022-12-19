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«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты». Икарди поздравил Месси

«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты». Икарди поздравил Месси
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, который в данный момент выступает за турецкий «Галатасарай» на правах аренды, поздравил соотечественника, Лионеля Месси с победой на чемпионате мира в Катаре.

«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты. Ты долго сражался за него и получил награду.

Также поздравляю всех, кто является частью этой прекрасной команды. Мне приятно, что когда-то я тоже был её частью и делил с ней чудесные моменты. Вперёд, Аргентина!», — написал Икарди в одной из социальных сетей.

Напомним, вчера, 18 декабря, сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти обыграла Францию и стала чемпионом мира. Лионель Месси записал на свой дубль. Также аргентинец реализовал послематчевый одиннадцатиметровый.

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